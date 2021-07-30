Фондовые индексы США снижаются на фоне публикации данных по ВВП и доходам населения
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США опускаются в пятницу вечером, в то время как инвесторы оценивают макроэкономическую статистику по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,05% — до 35068,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 14645,9 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4400,6 пункта.
Трейдеры сосредоточили внимание на статистике по США. Накануне минторг страны опубликовал данные по ВВП, которые не оправдали ожидания инвесторов. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики же прогнозировали рост на 8,5%.
Ранее в пятницу минторг США также обнародовал данные, согласно которым доходы населения страны в июне выросли к маю на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%. Потребительские расходы в отчетном периоде выросли на 1% при прогнозе роста на 0,7%.
Позднее в пятницу будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Как ожидают эксперты, показатель в июле снизился до 80,8 пункта с уровня июня в 85,5 пункта.
Кроме того, трейдеры оценивают финансовые отчетности компаний. После закрытия торгов четверга американский ритейлер Amazon сообщил о росте выручки на 27%во втором квартале, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше — на уровне 106-112 миллиардов долларов. Акции компании дешевеют на 7,7%.
https://1prime.ru/Index/20210730/834343994.html