МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США опускаются в пятницу вечером, в то время как инвесторы оценивают макроэкономическую статистику по стране, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы снижаются на внутренних новостях

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,05% — до 35068,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 14645,9 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4400,6 пункта.

Трейдеры сосредоточили внимание на статистике по США. Накануне минторг страны опубликовал данные по ВВП, которые не оправдали ожидания инвесторов. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики же прогнозировали рост на 8,5%.

Ранее в пятницу минторг США также обнародовал данные, согласно которым доходы населения страны в июне выросли к маю на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%. Потребительские расходы в отчетном периоде выросли на 1% при прогнозе роста на 0,7%.

Позднее в пятницу будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Как ожидают эксперты, показатель в июле снизился до 80,8 пункта с уровня июня в 85,5 пункта.

Кроме того, трейдеры оценивают финансовые отчетности компаний. После закрытия торгов четверга американский ритейлер Amazon сообщил о росте выручки на 27%во втором квартале, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше — на уровне 106-112 миллиардов долларов. Акции компании дешевеют на 7,7%.