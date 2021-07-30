МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, сократился до 81,2 пункта с уровня июня в 85,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки, которая показывала снижение до 80,8 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, опустился до 84,5 пункта с 88,6 пункта в июне, как и показала первоначальная оценка. Индекс экономических ожиданий снизился до 79 пунктов с 83,5 пункта месяцем ранее (изначально сообщалось о снижении до 78,4 пункта).

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.