Индекс деловой активности в промышленности Китая в июле замедлился до 50,4 пункта
ПЕКИН, 31 июля — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле замедлился до 50,4 пункта против 50,9 в июне, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
Показатель июля оказался несколько хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали, что индекс замедлится лишь до 50,8 пункта.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Поясняется, что PMI крупных предприятий в июле составил 51,7, как и месяцем ранее, PMI средних замедлился до 50,0, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц снизился на 1,3 процентных пункта, составив 47,8 пункта.
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства снизился на 0,9 процентных пункта по сравнению с июнем и составил 51,0 пункта, индекс новых заказов также снизился, но только на 0,6 процентных пункта, остановившись на отметке 50,9, что свидетельствует о некотором падении спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в июле незначительно снизился на 0,3 процентных пункта – до 47,7, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости вырос на 0,4 процентных пункта по сравнению с июнем и составил 49,6 пункта, это указывает на укрепление тенденции увеличения набора рабочей силы промышленными предприятиями.
Тем временем индекс поставок сырья в июле по сравнению с июнем вырос на 1,0 процентный пункт – до 48,9, индекс остался ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на замедление сроков поставок сырья.
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