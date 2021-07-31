ПЕКИН, 31 июля — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле замедлился до 50,4 пункта против 50,9 в июне, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. Китай ищет "домашнюю" альтернативу дорогой нефти

Показатель июля оказался несколько хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали, что индекс замедлится лишь до 50,8 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в июле составил 51,7, как и месяцем ранее, PMI средних замедлился до 50,0, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц снизился на 1,3 процентных пункта, составив 47,8 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства снизился на 0,9 процентных пункта по сравнению с июнем и составил 51,0 пункта, индекс новых заказов также снизился, но только на 0,6 процентных пункта, остановившись на отметке 50,9, что свидетельствует о некотором падении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в июле незначительно снизился на 0,3 процентных пункта – до 47,7, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости вырос на 0,4 процентных пункта по сравнению с июнем и составил 49,6 пункта, это указывает на укрепление тенденции увеличения набора рабочей силы промышленными предприятиями.

Тем временем индекс поставок сырья в июле по сравнению с июнем вырос на 1,0 процентный пункт – до 48,9, индекс остался ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на замедление сроков поставок сырья.

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