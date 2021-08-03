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2021
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Российский рынок акций в небольшом минусе на фоне дешевеющей нефти
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Российский рынок акций в начале торгов вторника незначительно снижается по основным биржевым индексам на фоне умеренно дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи... ПРАЙМ, 03.08.2021
нефть, российский рынок акций, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника незначительно снижается по основным биржевым индексам на фоне умеренно дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2% — до 3781 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1633 пунктов.
Нефть марки Brent тоже дешевеет на 0,2% — до 72,7 доллара за баррель.