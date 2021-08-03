Доллар замедлил снижение к евро и иене МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника незначительно снижается по основным биржевым индексам на фоне умеренно дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2% — до 3781 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1633 пунктов.

Нефть марки Brent тоже дешевеет на 0,2% — до 72,7 доллара за баррель.