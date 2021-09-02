МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга продолжает расти по инерции, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, несмотря на неоднозначный внешний фон, следует из данных Московской биржи. Медь коррекционно дорожает

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск рос на 0,16% — до 3977,22 пункта (чуть раньше поднимался до 3986,93 пункта – нового исторического максимума), долларовый индекс РТС увеличивался на 0,16% — до 1718,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек — до 72,92 рубля, курс евро рос на 5 копеек — до 86,35 рубля.

Нефть символически снижается в цене на 0,1% — до 71,51 доллара за баррель сорта Brent.