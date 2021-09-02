МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг незначительно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

По состоянию на 10.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,01% — до 7149,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6764,36 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15844,45 пункта.

Положительной динамике европейских бирж способствует рост индексов Уолл-стрит в среду.

Главным ожидаемым событием недели для рынков остается пятничный отчет по рынку труда США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе снизилась до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.

"Плохой отчет о занятости не изменит вероятность сворачивания программы покупки активов Федеральной резервной системой, но он повлияет на темпы, сроки и масштабы ее реализации", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).