МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в плюсе, рост американских фондовых индексов поддержал торги региона, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает укрепляться

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,84%, до 3597,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,41%, до 2427,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 26090,43 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,97%, до 3175,85 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,33%, до 28543,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,55%, до 7485,7 пункта.

В среду американские фондовые индексы в основном выросли, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил исторический рекорд.

Инвесторы также ожидают публикацию важной статистики по США на неделе. В пятницу будут опубликованы данные по безработице в стране за август, а в четверг — по первичным заявками на пособие по безработице в США за неделю по 28 августа. Статистика может указать на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США по мерам стимулирования.