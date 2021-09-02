МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг растут в ожидании очередного блока внутренней макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Акции "Русала" подскочили более чем на 5%, обновив максимум с июня

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 35344 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 15639,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4529 пунктов.

Рост американских фьючерсов указывает, что фондовые биржи США откроются в плюсе. Инвесторы ждут статистику по стране, которая будет опубликована позднее в четверг.

В частности, минтруда обнародует данные по заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 28 августа. Аналитики полагают, что число заявок сократилось до 345 тысяч. В то же время будут обнародованы данные по состоянию торгового баланса. Эксперты предполагают, что дефицит торгового баланса в июле снизился на 6,2% к июню — до 71 миллиарда долларов.

Главным же событием недели для рынков является статистика по безработице в США за месяц, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики ожидают, что минтруда сообщит о снижении безработицы в августе до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.