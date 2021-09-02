МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индексы Мосбиржи и РТС торгуются возле максимальных годовых значений на улучшившемся внешнем фоне и стабильной динамике национальной валюты, следует из данных торгов. Доллар стабилен к мировым валютам

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.53 мск рос на 0,18%, до 3978,36 пункта и уже поднимался до нового исторического максимума — 3986,93 пункта. В то же время долларовый индекс РТС рос на 0,43%, до 1722,53 пункта – поддержку индексу РТС оказывает дорожающий рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 22 копейки, до 72,76 рубля, курс евро на 7 копеек, до 86,23 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, до 71,88 доллара за баррель.

"В четверг мы вновь открылись вверх на позитивном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста бумаги "Русала" (+5%), котировки алюминиевой компании приближаются к историческим максимумам. Позитивные новости пришли с Восточного экономического форума, по условиям договора со Сбербанком "Русал" может погашать кредит досрочно за счёт средств, полученных от обратного выкупа акций.

В лидерах роста также акции "Северстали" (+2,04%), обыкновенные акции "Россетей" (+2,45%) и НМТП (+2,15%).

Бумаги золотодобывающей компании Petropavlovsk после существенного роста накануне в пределах 10% растут в рамках коррекции на 4%. Инвесторы продолжают анализировать финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года и возможность компании начать выплату дивидендов.

На отрицательной территории в лидерах торгуются бумаги "Норникеля" (-1,34%), "Фосаго" (-1,89%), "Системы (-1,16%) и "Камаза" (-4%).

ПРОГНОЗЫ

Сергей Кауфман из "Финама" считает, что с технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Эксперт добавляет, что сопротивлением выступает психологический уровень в 4000 пунктов.

Александра Овчинникова из компании "Сбер Управление Активами" ожидает закрытие по индексу Мосбиржи на уровне 3950–4000 пунктов.

Эксперты Альфа-банка ожидают, что в четверг динамика российского рынка акций будет сдержанной, так как инвесторы ожидают выхода статистики по рынку труда США за август (она будет опубликована в пятницу).

"Сильная цифра окажет поддержку рынку США и по умолчанию другим рынкам, в том числе и российскому. В то же время слабые цифры по количеству новых рабочих мест поддержат рискованные активы, так как они повышают вероятность более позднего начала количественного свертывания ФРС. Для российского рынка акций оба сценария позитивны", — считают они.