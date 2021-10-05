МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость сделок иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" (ранее Санкт-Петербургская биржа) по итогам сентября снизился на 6,63% к августу, до 26,79 миллиарда долларов, однако это на 47,79% больше, чем годом ранее, следует из сообщения биржи. Индекс Мосбиржи ставит новые рекорды

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов (Т+) по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам сентября 2021 года составил 26,79 миллиарда долларов, что на 6,63% меньше, чем в августе 2021 года (28,69 миллиарда долларов) и на 47,79% больше, чем в сентябре 2020 года (18,13 миллиарда долларов). Среднедневной объем торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в сентябре уменьшился на 6,63% по сравнению с августом и составил 1,22 миллиарда долларов", — сообщила биржа.

Участники торгов в режиме основных торгов в сентябре заключили 23,84 миллиона сделок. Количество активных счетов инвесторов в сентябре уменьшилось на 3,5% и составило 824,72 тысячи (854,65 тысячи в августе). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с августом на 5,09%, составив 1,43 миллиона, отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на 30 сентября на "СПБ Бирже" было зарегистрировано 14,78 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 7,23% больше, чем месяцем ранее (13,78 миллиона в августе). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с августом на 7,11% до 10,06 миллиона. Сделки в сентябре заключались с 1584 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "еврооблигации" по итогам сентября составил 6,86 миллиона долларов.

Лидерами по объему торгов стали акции Moderna (5,81% от общего объема торгов в сентябре), Virgin Galactic (5,49%), Tesla (3,68%), Alibaba (3,58%), VipShop (3,48%), EQT Corporation (3,36%), Apple (2,84%), Endo International (2,03%), PBF Energy (1,84%) и Carnival Corporation (1,53%).

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец сентября (средний портфель): Alibaba (5,43%), Apple (3,68%), Virgin Galactic (3,68%), Amazon (2,7%), Freedom Holding (2,68%), Tesla (2,64%), Boeing (1,76%), Baidu (1,76%), Vipshop (1,68%), Microsoft (1,56%).

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.