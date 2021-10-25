МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" в понедельник начала публиковать значения первого собственного индекса SPB100, основанного на уникальных данных о портфелях 1,4 миллиона частных инвесторов, сообщает торговая площадка. Мосбиржа вместе с участниками изучает режим круглосуточной торговли

"Модельная историческая доходность индекса SPB100 составляет более 50% на интервале с октября 2020 по октябрь 2021", — говорится в сообщении.

В состав индекса вошли ликвидные акции американских, азиатских и европейских компаний, наиболее популярные у российских инвесторов.

"Ребалансировка индекса будет проходить один раз в квартал (15 октября, 15 января, 15 апреля, 15 июля), значения индекса будут обновляться каждые 15 секунд с 10.00 до 23.00 мск 5 дней в неделю", — говорится в сообщении.

Важным условием включения ценной бумаги в индекс является ее высокая ликвидность. Для включения в SPB100 ценная бумага должна торговаться не менее 2/3 времени с периода последней ребалансировки и показывать минимальные среднедневные обороты на "СПБ Бирже" в 50 тысяч долларов.

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.