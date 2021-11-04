МОСКВА, 4 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду закрылись на рекордных отметках уже четвертую сессию подряд после того, как ФРС утвердила план по началу сворачивания программы покупок облигаций. Рубль частично компенсировал падение на решениях ФРС США

S&P 500 подскочил до максимумов сессии после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс вырос на 29,92 пункта, или 0,6%, до 4660,57. Dow Jones Industrial Average прибавил 104,95 пункта, или 0,3%, закрывшись на отметке 36157,58. Nasdaq Composite вырос на 161,98 пункта, или 1%, до 15811,58, показав рост восьмую сессию подряд. Все три индекса завершили торги на рекордных максимумах.

ФРС завершила свое двухдневное заседание, объявив о переходе к сворачиванию программы покупки облигаций и сохранении процентных ставок на прежнем уровне. Инвесторы были готовы к такому решению в отношении программы количественного смягчения, поэтому больше интересовались подходом центрального банка к росту цен. Пауэлл подчеркнул неопределенность перспектив инфляции, которая в заявлении ФРС объясняется преимущественно "временными факторами"

“Решение было более мягким, чем ожидали рынки, — отмечает стратег-аналитик Edward Jones Мона Махаджан. – Каждый раз, когда появляется надежда на сохранение более низких процентных ставок, это вызывает на рынке благоприятную реакцию".

Низкие процентные ставки оказывают поддержку акциям быстро растущих компаний, поэтому Nasdaq опережает по динамике другие индексы, продолжая самый длительный цикл роста с 2020 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду выросла до 1,577%, с 1,546% во вторник.

Нефть Brent в среду подешевела на 3,2% до 81,99 доллара за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос, закрывшись на рекордном максимуме.

В Азии на рынках акций в основном произошло снижение. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. В Японии рынки были закрыты в связи с государственным выходным днем.

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