МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 54,2 пункта с 56,2 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Евростат сообщил о снижении безработицы в еврозоне в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,3 пункта. Показатель за отчетный месяц стал минимальным за шесть месяцев.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, сократился до 54,6 пункта с 56,4 пункта в сентябре. Аналитики ожидали показателя на уровне предварительной оценки в 54,7 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, уменьшился до минимума за восемь месяцев в 52 пункта с сентябрьского уровня в 55,5 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой. PMI сферы услуг Германии упал до минимума за шесть месяцев в 52,4 пункта с 56,2 пункта в сентябре. Показатель также совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, снизился в октябре также до минимума за шесть месяцев в 54,7 пункта с уровня сентября в 55,3 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой. PMI страны в сфере услуг вырос при этом до 56,6 пунктов с 56,2 пункта месяцем ранее, что также совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.