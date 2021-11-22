МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии в понедельник снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти, индекс Мосбиржи упал ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,63% — до 3990,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1710,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 3 копейки — до 73,48 рубля, курс евро снижался на 22 копейки — до 82,8 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44% — до 78,54 доллара за баррель.