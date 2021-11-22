МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно ростом на решении центробанка Китая сохранить учётную ставку, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,61%, до 3582,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2525,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,43%, до 24942,12 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,42%, до 3013,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,59%, до 7353,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,09%, до 29774,11 пункта.

Азиатские фондовых рынки завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на решении центробанка Китая, который вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.

При этом снижению гонконгского индекса, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Франс Пресс, способствовали опасения инвесторов относительно ситуации с пандемией ковида в некоторых частях Европы, в связи с чем правительства ввели там новые ограничения.