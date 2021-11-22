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Российский рынок акций усиливает падение
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Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, РТС уже ниже 1700 пунктов – на минимуме с конца августа, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 22.11.2021
индексы, рынки, новости, рынок акций рф, торги, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, РТС уже ниже 1700 пунктов – на минимуме с конца августа, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.04 мск падал на 1,53% — до 3954,86 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,29%, до 1684,35 пункта, обновляя минимум с 30 августа.
Рост доллара на 55 копеек, до 74 рублей, объясняет сильное различие в динамике основных индексов.