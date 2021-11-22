МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение по основным биржевым индексам, РТС уже ниже 1700 пунктов – на минимуме с конца августа, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.04 мск падал на 1,53% — до 3954,86 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,29%, до 1684,35 пункта, обновляя минимум с 30 августа.

Рост доллара на 55 копеек, до 74 рублей, объясняет сильное различие в динамике основных индексов.