МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций сильно падает по основным индексам на внешнем негативном фоне: индекс Мосбиржи закрепился в районе 3900 пунктов, РТС – в районе 1650 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Биржевая цена топлива снижается в ходе торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 2,84%, до 3902,39 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,36%, до 1648,63 пункта.

Индекс Мосбиржи уже опускался до 3877,14 пункта, обновив минимум с 27 августа, РТС – до 1630,03 пункта (минимума с 26 августа).

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,12 рубля, до 74,57 рубля, курс евро — на 1,07 рубля, до 84,09 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,7% — до 78,34 доллара за баррель.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ

Российские фондовые индексы продолжали обвал на фоне усугубления геополитической напряженности, а также долговых проблем "Роснано", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Если российский рынок решает падать, то делает это самозабвенно. К середине торгов индекс Мосбиржи не только ушёл глубоко под уровень 4000 пунктов, но даже успел пробить отметку 3900 пунктов. Следующая зона поддержки располагается в диапазоне 3800-3820 пунктов. Поводов для снижения оказалось достаточно много", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Всё большее число представителей ФРС говорит о более скором сокращении покупки облигаций, дабы приступить к повышению ставки, отмечает он.

"Очередная волна COVID-19 захлёстывает Европу, США и Азию, напоминая о весне 2020 года, когда произошло резкое падение деловой активности и спроса на сырьевые активы. Плюс к этому геополитические истории с российским подтекстом. Пусть они не получают какого-либо развития, или подтверждения, но явно нервируют инвесторов", — добавляет Кочетков.

В лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы падают на 7,96%, обыкновенные акции – на 5,63%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-6,98%), акции "Распадской" (-5,88%), Московской биржи (-5,25%), префы "Башнефти" (-5,12%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-5,07%), акции "Новатэка" (-5,04%) и акции "Эн+ Групп".

ПРОГНОЗЫ

"Говорить о влиянии каких-либо корпоративных новостей в данной ситуации особого смысла не имеет. Рынок должен нащупать баланс риска и доходности в сложившихся условиях. Однако такой баланс может оказаться заметно ниже, чем текущие значения индексов", — отмечает Кочетков.

"Геополитические риски и ужесточение тона западных стран в отношении России пока заставляют инвесторов забыть о внешних факторах. Кроме того, неясной и тревожной для всего рынка стала ситуация с долгами "Роснано" и приостановкой торгов её облигациями в конце прошлой недели", — считает Кожухова.