Фондовые индексы США обновляют рекорды после новостей о повторном выдвижении главы ФРС
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник поднимаются, рынки оценивают новости по поводу следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая и публикацию статистики по ВВП США за минувший квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,43% — до 35756,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,52% — до 16141,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4723 пунктов. Ранее в ходе торгов NASDAQ обновил исторический рекорд — до 16149,2 пункта, S&P 500 — до 4725,3 пункта.
Новости о следующем главе ФРС находятся в центре внимания рынков. Ранее президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва, сообщил Белый дом. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.
В связи с этим трейдеры оценивают, какими могут быть дальнейшие меры ФРС по поддержке экономики. В ноябре регулятор объявил о начале сворачивания программы выкупа активов, а в следующем году Федрезерв допускает повышение ставки. По данным CME Group, 85,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.
На текущей неделе рынки также ожидают публикацию важной статистики из США. Так, в среду станет известна вторая оценка по ВВП страны за третий квартал. Аналитики ожидают замедление роста до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.
Акции Tesla дорожают на 4%. Ранее основатель компании Илон Маск сообщил на своей страничке в соцсети Twitter, что электромобиль Model S Plaid может появиться в Китае примерно в марте.
https://1prime.ru/Index/20211122/835295370.html