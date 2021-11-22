МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник поднимаются, рынки оценивают новости по поводу следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая и публикацию статистики по ВВП США за минувший квартал, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций падает на внешнем негативном фоне

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,43% — до 35756,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,52% — до 16141,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4723 пунктов. Ранее в ходе торгов NASDAQ обновил исторический рекорд — до 16149,2 пункта, S&P 500 — до 4725,3 пункта.

Новости о следующем главе ФРС находятся в центре внимания рынков. Ранее президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва, сообщил Белый дом. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.

В связи с этим трейдеры оценивают, какими могут быть дальнейшие меры ФРС по поддержке экономики. В ноябре регулятор объявил о начале сворачивания программы выкупа активов, а в следующем году Федрезерв допускает повышение ставки. По данным CME Group, 85,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.

На текущей неделе рынки также ожидают публикацию важной статистики из США. Так, в среду станет известна вторая оценка по ВВП страны за третий квартал. Аналитики ожидают замедление роста до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

Акции Tesla дорожают на 4%. Ранее основатель компании Илон Маск сообщил на своей страничке в соцсети Twitter, что электромобиль Model S Plaid может появиться в Китае примерно в марте.