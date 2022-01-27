МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил выше значимого психологического уровня в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. Курс доллара опустился ниже 78 рублей, евро ниже 87 рублей

К 16.18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 4,35% — до 3503,61 пункта, долларовый РТС — на 6,97%, до 1416,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,48 рубля — до 77,94 рубля, курс евро — на 2,42 рубля, до 86,98 рубля.

Рост рубля и рынка акций ускорился после заявления МИД России, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.