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2022
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов
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Российский рынок акций подскочил выше значимого психологического уровня в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. К 16.18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на... ПРАЙМ, 27.01.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил выше значимого психологического уровня в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.
К 16.18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 4,35% — до 3503,61 пункта, долларовый РТС — на 6,97%, до 1416,77 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,48 рубля — до 77,94 рубля, курс евро — на 2,42 рубля, до 86,98 рубля.
Рост рубля и рынка акций ускорился после заявления МИД России, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.