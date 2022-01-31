МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника прибавляет 1% на дорожающей нефти, индекс Мосбиржи закрепился выше 3500 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Нефть дорожает более чем на 1% перед заседанием ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 1,13% — до 3528,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1432,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 20 копеек, до 77,60 рубля, курс евро – 1 копейку, до 86,64 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 1,16%, до 89,55 доллара за баррель. В пятницу ведущие американские биржевые индикаторы выросли более чем на 2%.

В лидерах роста — расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,98%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,54%) и "Яндекса" (+2,37%).

"Техническая картина по российскому рынку акций может быть улучшена в случае, если индекс Мосбиржи сумеет закрепиться выше важного уровня 3500 пунктов", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" в свою очередь считает, что индекс Мосбиржи находится примерно на середине отскока, который будет длиться одну-две недели.

"Цель восходящей коррекции: диапазон 3600–3700 пунктов. Росту способствует улучшение новостного фона и положительная динамика в США под влиянием сильных корпоративных отчетов", — добавляет эксперт.

Однако Антонов советует не увлекаться покупками. Он считает, что распродажи на российском рынке акций могут возобновиться в любой момент как из-за новых политических и санкционных новостей, так и в результате возобновления падения американских фондовых индексов.