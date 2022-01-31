МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Московская биржа запустила торги на срочном рынке расчетным фьючерсом на индекс московской недвижимости, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций растет на 1%

"Тридцать первого января 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок", — сообщается там.

"Часто просто спрашивают: "Что будет с ценами на недвижимость, в частности, в Москве?"… "Фьючерс" — от англицизма future – отчасти и призван ответить на этот вопрос: что же будет происходить, как будут торговать, как участники будут оценивать динамику цен… Мы открываем новую страницу – страницу торгов", — сказал в ходе торжественной церемонии запуска торгов управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой.

Индекс московской недвижимости "Домклик" рассчитывается Московской биржей на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса рассчитывается как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах, без учета жилья стоимостью более 30 миллионов рублей.

Как уточняется в сообщении биржи, торговый код фьючерсного контракта – HOME, цена контракта – цена 0,1 квадратного метра (сейчас около 25 тысяч рублей), шаг цены – 10 пунктов, стоимость шага цены – 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.

Новый инструмент призван позволить самому широкому кругу клиентов инвестировать в рынок московской недвижимости с небольшим капиталом и расширить спектр торговых стратегий инвесторов, в том числе за счет возможности открытия коротких позиций. Также инструмент может быть использован эмитентами структурных продуктов и управляющими компаниями для создания новых инвестиционных инструментов, а также девелоперскими компаниями для хеджирования рыночного риска, отмечает торговая площадка.