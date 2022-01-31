МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в последний день месяца растут, восстанавливаясь после падения в пятницу и "подхватив" коррекционную динамику США и Азии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи Японии и Австралии закрыли торги разнонаправленно

По состоянию на 13.26 мск немецкий индекс DAX растёт на 1,02%, до 15477,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 6999,84 пункта, британский FTSE 100 — на 0,12%, достигая 7467,7 пункта.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается коррекционный рост после заметного снижения днем ранее.

"Рынки подхватили коррекционную динамику после торговой сессии в США, за которой также последовало некоторое укрепление на азиатских рынках", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Эти настроения на рынках не смогла омрачить и макростатистика. Хотя ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале ожидаемо вырос на 0,3% в квартальном выражении, в годовом его динамика достигла 4,6%, что оказалось чуть меньше прогнозов аналитиков (4,7%).