МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы не демонстрируют общей динамики в последний день месяца при сохранении волатильности из-за ожиданий ужесточения монетарной политики в США и на финансовых отчетах компаний, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,42%, до 34450 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4416,25 пункта; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,38%, до 14488,25 пунктов.

С одной стороны, инвесторы отказываются от риска в ожидании сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка Федеральной резервной системой (ФРС) США с последующим повышением учётной ставки.

"Мы наблюдаем экстремальную волатильность в этом году. Люди обеспокоены тем, что ожидания повышения процентных ставок продолжают расти. От США мы определенно видим готовность сделать все, что в их силах, чтобы справиться с инфляцией", — отметила менеджер Federated Hermes Луиз Дадли (Louise Dudley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

С другой стороны, рынки следят за публикацией финансовых отчетов компаний. "На данный момент компаниям удается оправдывать ожидания", — оценивает Дадли.

Высокотехнологический индекс в силу этого растёт в противоположность более широкому и индустриальному индикаторам, во многом благодаря корпорации Apple, которая ещё в ночь на пятницу сообщила, что ее прибыль в прошлом квартале выросла на 20%, до 34,63 миллиарда долларов, а выручка — на 11%, достигнув очередного исторического максимума в 123,945 миллиарда долларов. После этого котировки компании подскочили почти на 7%. А сейчас на предторгах они ещё дорожают, на 0,2%, до 170,7 доллара.