МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном опускаются в последний день торгов января, рынки строят прогнозы касательно дальнейших мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые и привели к тому, что, например, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ может завершить месяц сильнейшим падением с кризиса 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на торгах

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,41%, до 34583,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4429,57 пункта. И они демонстрируют самое сильное снижение месячное с прошлого кризиса, с марта 2020 года: примерно на 5% и 7% соответственно в завершающемся январе.

NASDAQ при этом сейчас растёт на 0,69%, до 13866,2 пункта, но для этого индекса начало года может стать худшим месяцем даже не с "ковидного" кризиса, а ещё с финансового коллапса 2008 года. Он закрывает месяц падением почти на 11,5%, и лишь в октябре 2008 года было больше — 17,7%.

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг политики Федрезерва. По итогам январского заседания ЦБ заявил о готовности начать повышать учётную ставку уже в скором времени. По данным CME Group, почти 89% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку уже в марте с текущего уровня до 0,25-0,5%, остальные ждут повышения до 0,5-0,75%. При этом треть аналитиков прогнозирует, что по итогам года ставка достигнет 1,25-1,5%.

Тем временем продолжается сезон корпоративной отчетности, рынки ожидают публикации финансовых результатов таких крупных американских компаний, как Alphabet, Amazon и Meta Platforms.

Акции Tesla в то же время дорожают на 4,8% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций компании.