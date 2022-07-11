МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня по итогам торгов вырос более чем на 1% после того, как коалиционное правительство по итогам воскресных выборов в верхнюю палату парламента укрепило свое большинство. В Банке Японии заявили о высокой неопределенности в экономике страны

Индекс Nikkei вырос на 1,11% до 26812,30 пункта. Ранее в ходе сессии индекс поднялся на 2% до максимума с 13 июня. Более широкий Topix прибавил 1,44% до 1914,66 пункта.

Согласно данным экзит-поллов, проведенных NHK, Либерально-демократическая партия Японии, которой руководит премьер-министр Фумио Кисида, и ее союзник "Комэйто" получили 76 из 125 мест в верхней палате парламента, тогда как ранее они контролировали 69 мест.

Выборы состоялись через два дня после убийства Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра страны.

"Участники рынка воодушевились благодаря ожиданиям насчет стабильности политического строя Японии в долгосрочной перспективе, — отметил Маки Савада, аналитик Nomura Securities. — Однако осторожность перед началом сезона корпоративной отчетности может ограничить рост Nikkei на этой неделе, а опасения касательно увеличения числа новых случаев заболеваемости COVID-19 способны повлиять на настроения".

Акции KDDI подорожали на 3,26% и возглавили прирост в Nikkei. Бумаги Fast Retailing набрали 0,94%.

Акции Toyota Motor и Sony Group подстегнули индекс Topix, добавив 1,94% и 2,11% соответственно.

Бумаги Tokyo Electron оказали давление на Nikkei, потеряв 1,38% после того, как Nomura Securities снизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрально".

Акции Advantest опустились на 0,27%.

Бумаги Yaskawa Electric упали на 5,61% после того, как ее квартальные результаты не оправдали рыночных ожиданий.