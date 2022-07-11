МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются вслед за негативной динамикой на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на новостях из Китая

По состоянию на 11.57 мск британский индекс FTSE 100 уменьшался на 0,84% — до 7136,06 пункта, французский CAC 40 — на 1,15%, до 5963,6 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 12880,59 пункта.

Европейские трейдеры обратили внимание на то, что рынки Азии завершили торги понедельника преимущественно в минусе, в частности, гонконгский Hang Seng упал сразу на 3%. Рынки по-прежнему находятся во власти опасений рецессии на фоне ускоряющейся инфляции и "ястребиных" действий мировых центробанков, что уменьшает спрос на риск.

Показателем ухудшения экономической ситуации также являются финансовые показатели компаний. На этой неделе начинается сезон отчетности, ряд предприятий уже сообщил об ухудшении своего прогноза.

"Ожидания по выручке сократятся в этом году и, скорее всего, в следующем, что в какой-то степени уже учтено в торгах. Вопрос остается в том, насколько большим будет снижение", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Barclays Private Bank Жульена Лафарга (Julien Lafargue).