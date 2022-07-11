МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются, ситуация с коронавирусом в Китае усилила опасения вокруг перспектив экономики, рынки ожидают начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет нефтяные фьючерсы к концу недели

По состоянию на 12.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,46%, до 31165 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 12055,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3879,5 пункта.

В Китае регистрируют новые вспышки коронавируса, что усиливает опасения вокруг одной из крупнейших экономик мира. Ужесточение коронавирусных ограничений может сказаться на экономической активности, в том числе в условии повышения центробанками ключевых ставок на фоне высокой инфляции.

Трейдеры также ожидают начала нового сезона корпоративной отчетности, который традиционно стартует с крупных американских банков. В четверг свои отчеты опубликуют JP Morgan Chase и Morgan Stanley, в пятницу — Citigroup и Wells Fargo. "Рынок будет сфокусирован на прогнозах компаний на ближайшие кварталы, а реакция на финпоказатели будет указывать на общий аппетит рынков к риску", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Акции Twitter на предварительных торгах дешевеют на 7% после того, как миллиардер Илон Маск заявил об отказе от сделки по покупке соцсети. Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

Инвесторы ожидают публикации в среду статистики по инфляции в США за июнь, а также "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США ускорилась до 8,8% с 8,6% в мае, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года.