МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индекс доллара продолжает расти в понедельник, достигнув 108 пунктов впервые с октября 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару снизился до рекордных значений впервые с 2002 года

По состоянию на 16.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,0064 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 137,63 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 1,05%, до 108,13 пункта.