МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на 2-3% за счет увеличения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в G7 подтвердили намерение ввести "потолок цен" на российскую нефть

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,86% — до 7281,19 пункта, французский CAC 40 — на 2,21%, до 6167,51 пункта, немецкий DAX — на 3,33%, до 13050,27 пункта.

Поддержку рынкам оказал рост цен на нефть, за счет которого нефтегазовый индекс Европы вырос на 2,2%. Акции таких энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 2,8%, 1,7% и 2,7% соответственно.

Мировые цены на нефть марки Brent в пятницу вечером растут более чем на 1%, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, запланированного на понедельник.

Неделю же европейские индексы завершили без единой динамики — FTSE снизился на 2%, CAC 40 — на 1,7%, а DAX вырос на 0,6%.