МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на общей волне рыночного оптимизма, пришедшего из-за рубежа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,27%, до 3053,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1945,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, до 17435 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,35%, до 2198,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,91%, до 6585,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 26404,5 пункта.

Как отмечают эксперты, мировые рынки с оптимизмом восприняли намерение британского центробанка временно осуществлять покупку долгосрочных гособлигаций Великобритании. Такое решение было принято после падения курса фунта стерлингов до исторического минимума по отношению к доллару.

После заявления британского центробанка европейские и американские фондовые биржи закрылись ростом в среду, а фунт стерлингов и евро подорожали на 0,9% и 1,5% соответственно.

"Риск серьезного финансового инцидента был снижен в краткосрочной перспективе. Внимание теперь будет направлено на текущие макроэкономические проблемы, с которыми столкнулись крупные экономики", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Invesco Дэвида Чао (David Chao).