МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, в том числе китайские — оказались в "красной" зоне, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи Европы умеренно выросли после заявления Банка Англии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,13%, до 3041,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 1937,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,49%, до 17165,87 пункта.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2170,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,44%, до 6555 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,95%, до 26422,05 пункта.

В четверг торги на азиатских биржах завершились разнонаправленно. Внешние факторы остаются неопределенными и влияют на инвесторов.

С одной стороны, снижению котировок способствовали опасения глобальной рецессии из-за повсеместного ужесточения монетарной политики.

С другой стороны, оптимизму некоторых инвесторов способствовали торги в США, которые завершились ростом по основным индексам накануне.