МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг сильно снижаются в преддверии публикации ряда статданных, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись разнонаправленно

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,67%, до 29 552 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 11436 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 3702,75 пункта.

В четверг инвесторы находятся в ожидании ряда статданных. Аналитики полагают, что ВВП страны во втором квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 24 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи — до 215 тысяч заявок.