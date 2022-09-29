МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга снижается более чем на 1% после позитивной утренней динамики, в лидерах падения — котировки "Новатэка" (-4,79%) и "Газпрома" (-2,25%), следует из данных торговой площадки. Berkshire Hathaway приобрела акции Occidental

Индекс Мосбиржи к 13.19 мск падает на 1,33%, до 1937,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1065,52 пункта.

В начале торговой сессии индекс Мосбиржи максимально рос на 2,14%, до 2005,8 пункта.