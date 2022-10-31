МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,03%, до 2914,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 1%, до 1897,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,93%, до 15002 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 0,99%, до 2290,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 6855,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 27520,5 пункта.

В понедельник азиатские индексы в основном растут, перенимая динамику фьючерсов Уолл-стрит, которые закрыли торги пятницы увеличением в диапазоне 2,4-2,9%.

Так, росту американских индексов способствовал выход статистики потребительских настроений в США, из которой стало известно, что, по окончательной оценке, показатель в октябре вырос до 59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. Предварительная оценка показывала ранее 59,8 пункта.