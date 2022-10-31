МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня вырос до 6-недельного максимума после подъема на биржах США в пятницу. Технологический сектор возглавил повышение. Пшеница на Чикагской бирже дорожает почти на пять процентов

Nikkei набрал 1,78% до 27 587,46 и вырос до максимума с 20 сентября. Индекс продемонстрировал сильнейший однодневный прирост с 14 октября. Более широкий Topix поднялся на 1,6% до 1929,43 пункта.

Устойчивое и широкомасштабное ралли позволило индексам Уолл-стрит в пятницу завершить сессию с резким ростом. Обнадеживающие экономические данные и более радужные корпоративные прогнозы прибыли подогрели спрос инвесторов на рисковые активы в преддверии долгожданного двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится в самом начале ноября.

"Японские индексы последовали вверх вслед за американским рынком. Однако мы не можем быть настроены оптимистично, — отметил Судзи Хосои, старший аналитик Daiwa Securities. — Появились предположения о том, что пик ставок ФРС может оказаться выше, чем ожидалось, и доходность американских гособлигаций в пятницу повысилась. Динамика доходности американских бондов до сих пор непредсказуема, что неблагоприятно для рынка акций".

В пятницу доходность американских гособлигаций повысилась после того, как макроданные указали на сохранение сильного базового инфляционного давления. Это говорит о том, что ФРС, вероятно, продолжит агрессивное повышение ставок.

Сектор электробытовых приборов в Японии вырос на 2,78%, возглавив повышение среди всех 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции Hitachi подскочили на 6,04% после повышения прогноза прибыли.

Бумаги Alps Alpine после аналогичного шага взлетели примерно на 15,5% и стали лидером в Nikkei.

Акции Keyence подорожали на 8,92%. Производитель сенсоров увеличил годовой дивиденд после роста прибыли.

Акции SoftBank Group внесли наибольший вклад в Nikkei, набрав 6,21%. Бумаги Fast Retailing повысились на 0,9%, а бумаги Tokyo Electron — на 1,31%.

В Nikkei выросли 206 компонентов, а 15 снизились.