МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут несмотря на ряд неутешительных макроэкономических данных по еврозоне, следует из данных торгов. Фондовые индексы Азии в основном выросли вслед за биржами в США

По состоянию на 13.35 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,26%, до 7065,95 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,16%, до 6263,37 пункта, немецкий DAX растет на 0,13%, до 13262,71 пункта.

Минутами ранее был опубликован ряд макроэкономических статданных по еврозоне, демонстрирующих, что экономика находится в затруднительном положении. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 10,2%.

В то же время были опубликованы данные по росту ВВП 19 стран еврозоны, который, по первой оценке, замедлился в третьем квартале до 2,1% в годовом выражении, в квартальном — до 0,2%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.