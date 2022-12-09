МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Торги на японском фондовом рынке в пятницу завершились в плюсе при поддержке акций производителей чипов и других гигантов после подъема на американских биржах в четверг и на фоне надежд на то, что смягчение коронавирусных ограничений в Китае подстегнет рост мировой экономики. На чем стоим: Сбер и падение в США

Nikkei поднялся на 1,18% до 27 901,01 пункта — это сильнейший дневной прирост с 11 ноября. За всю неделю индекс добавил 0,44%.

Более широкий Topix сегодня набрал 1,03% до 1961,56 пункта, а за всю неделю — 0,39%.

Американские индексы накануне выросли, причем S&P 500 прервал пятидневную серию снижений. Инвесторы восприняли макроданные, указавшие на рост числа заявок на пособие по безработице, как признак возможного замедления темпов повышения процентных ставок ФРС в ближайшее время.

Акции Advantest возглавили повышение в Nikkei, прибавив 5,78%. Бумаги конкурента Tokyo Electron подорожали на 2,93%. Бумаги SoftBank Group повысились на 1,2%, а акции TDK — на 3,43%.

"Рост индекса Nasdaq накануне улучшил настроение, и японский фондовый рынок последовал вверх за американским технологическим сектором", — сказал Юго Цубой, старший аналитик Daiwa Securities.

Кроме того, по его словам, участники рынка оптимистично оценивали смягчение карантинных мер в Китае.

Власти Китая в среду объявили о самых масштабных изменениях в своей политике борьбы с COVID-19 с момента начала пандемии три года назад. Они смягчили карантинные правила, которые сдержали распространение вируса, но привели к протестам и замедлили вторую по величине экономику мира.

Акции производителя косметики Shiseido, который должен выиграть от восстановления потребительских расходов в Китае, подорожали на 3,24%. За всю неделю они набрали более 6,5%.

Бумаги Toshiba повысились на 4,4%. Reuters сообщило, что Japan Industrial Partners, лидирующий на данный момент претендент на выкуп компании, приблизилась к получению банковского финансирования.

Коммунальный сектор вырос на 2,24% и возглавил прирост среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.

Бумаги Tokyo Electric Power Company Holdings прибавили 5,52%, а акции Kansai Electric Power — 2,61%.