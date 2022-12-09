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Европейские биржи демонстрируют в основном падение в пятницу
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Фондовые индексы Европы в пятницу в основном умеренно снижаются перед заседаниями Европейского центробанка и Банка Англии, следует из данных торгов. По состоянию на 11.53 мск... ПРАЙМ, 09.12.2022
индексы, рынки, новости, европа, торги, индекс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу в основном умеренно снижаются перед заседаниями Европейского центробанка и Банка Англии, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01% — до 747,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6631,32 пункта, немецкий DAX рос на 0,12% — до 14282,85 пункта.
Рынки ждут заседаний Европейского центробанка и Банка Англии на следующей неделе. Аналитики полагают, что регуляторы повысят учетную ставку в связи с высокой инфляцией.
Свои решения оба регулятора опубликуют в четверг, 15 декабря.
Инвесторы негативно относятся к ужесточению монетарной политики, опасаясь рецессии в мировой экономике.