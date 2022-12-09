МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу в основном умеренно снижаются перед заседаниями Европейского центробанка и Банка Англии, следует из данных торгов. Японские биржи завершили торговую неделю ростом

По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01% — до 747,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6631,32 пункта, немецкий DAX рос на 0,12% — до 14282,85 пункта.

Рынки ждут заседаний Европейского центробанка и Банка Англии на следующей неделе. Аналитики полагают, что регуляторы повысят учетную ставку в связи с высокой инфляцией.

Свои решения оба регулятора опубликуют в четверг, 15 декабря.

Инвесторы негативно относятся к ужесточению монетарной политики, опасаясь рецессии в мировой экономике.