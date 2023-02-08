МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 достиг рекордного максимума вслед за вчерашним резким ростом на Уолл-стрит. Комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла возродили надежды на менее жесткую денежно-кредитную политику. Фондовые индексы Франции и Германии снизились

Индекс FTSE 100, в котором велик вес экспортеров, вырос на 0,8% до исторического максимума 7 925,02 пункта, превысив предыдущий пик в 7 906,58 пункта, достигнутый на прошлой неделе. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 поднялся на 0,6%.

Основные индексы Уолл-стрит выросли во вторник после того, как Пауэлл заявил, что 2023 год должен стать годом "значительного снижения инфляции". В то же время он признал, что ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось, если экономическая мощь поставит под угрозу прогресс ФРС в деле снижения инфляции.

Акции Barratt Developments Plc выросли на 1,6%, даже несмотря на то, что эта крупнейшая британская строительная компания сократила полугодовой дивиденд.

Акции управляющей компании Ashmore Group, ориентированной на развивающиеся рынки, поднялись на 0,4%, хотя она сообщила о 54%-ном падении полугодовой прибыли до налогообложения.