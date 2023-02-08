МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись в основном снижением

По состоянию на 13.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,22%, до 34132 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 12744,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4163,5 пункта.

Во вторник вечером Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона с комментариями относительно монетарной политики в дальнейшем. Глава регулятора заявил, что потребуется дальнейшее повышение учетной ставки, поскольку экономика страны позволяют сделать это.

По данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит ставку рефинансирования ещё на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых, и на следующем заседании.

Инвесторы связывают это с отчетом о рынке труда в США. Безработица в стране в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Также значительно увеличилось число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики — более чем на 0,5 миллиона.