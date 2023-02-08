Американские фондовые рынки снижаются из-за опасений насчет роста ставок
Американские фондовые рынки в среду снижаются из-за опасений насчет дальнейшего роста ставок
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Инвесторы беспокоятся, что ФРС в этом году продолжит повышать процентные ставки. Между тем акции Microsoft дорожают после того, как компания представила планы в сегменте ИИ.
Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 23,79 пункта, или 0,07%, до 34 132,90 пункта. S&P 500 потерял 10,53 пункта, или 0,25%, до 4153,47 пункта, а Nasdaq Composite — 44,67 пункта, или 0,37%, до 12 069,12 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230208/839735847.html
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