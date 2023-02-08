МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Инвесторы беспокоятся, что ФРС в этом году продолжит повышать процентные ставки. Между тем акции Microsoft дорожают после того, как компания представила планы в сегменте ИИ. Американские фондовые индексы снижаются в ожидании действий ФРС

Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 23,79 пункта, или 0,07%, до 34 132,90 пункта. S&P 500 потерял 10,53 пункта, или 0,25%, до 4153,47 пункта, а Nasdaq Composite — 44,67 пункта, или 0,37%, до 12 069,12 пункта.