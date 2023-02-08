МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Европейские фондовые индексы растут в разгар сезона отчетности

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26% — до 7885,17 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18%, до 7119,83 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,6%, до 15412,05 пункта.

Акции Equinor подскочили в стоимости почти на 7% после того как компания сообщила об увеличении чистой прибыли по итогам прошлого года в три раза, до 28,75 миллиарда долларов. Выручка компании выросла в 1,7 раза, до 150,8 миллиарда долларов.

Тем временем акции TotalEnergies подешевели на 1,9%. Показатель выручки компании за четвертый квартал вырос на 17%, до 68,6 миллиарда долларов, но оказался ниже прогнозов аналитиков.

А бумаги Societe Generale опустились в стоимости на 5%, чистая прибыль группы по итогам 2022 года сократилась почти втрое, до 2 миллиардов евро, по итогам четвертого квартала – на 35%, до 1,2 миллиарда.