МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились во вторник после выхода макростатистики по еврозоне, Германии и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 15 мая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,34%, до 7751,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 7406,01 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 15902,75 пункта.

Европейские инвесторы оценивали экономические данные. Так, Евростат во вторник сохранил оценку роста ВВП 20 стран еврозоны за прошлый квартал на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,1%.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае упал до минус 10,7 пункта с 4,1 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что индикатор снизится лишь до минус 5,3 пункта.

А уровень безработицы в Великобритании в январе-марте вырос до 3,9% с 3,8% в декабре-феврале. Аналитики предполагали, что показатель не изменится.