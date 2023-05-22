МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании результатов переговоров о повышении потолка государственного долга страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В ЦБ оценили вероятность наступления серьезного финансового кризиса в США

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,15%, до 33376,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,59%, до 12732,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4200,13 пункта.

Фондовые индексы США начинают неделю ростом, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг госдолга страны. Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

"Настроения на рынке будут двигаться в такт с музыкой Вашингтона по мере развития дискуссии вокруг потолка госдолга", — приводит портал MarketWatch слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).