МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решения относительно потолка госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Американские фондовые индексы растут в ожидании решения проблемы госдолга

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7770,99 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18%, до 7478,16 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 16223,99 пункта.

Инвесторы во всем мире продолжают следить за развитием ситуации вокруг американского госдолга. Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

По словам аналитиков, принятие решения спровоцирует ралли на фондовых рынках, однако позднее оно может ослабеть.

"В условиях глобальной распродажи европейские акции более уязвимы, чем американские… Решение относительно потолка госдолга США сначала приведет к ралли… Однако впоследствии рисковые активы будут подвержены вторичным эффектам, таким как ликвидность и фискальная нагрузка", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела стратегии и исследований по нескольким активам в Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).