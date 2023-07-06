МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, следуя динамике за США и на фоне экономических опасений, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР снизились после статданных по Китаю

По состоянию на 7.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53% — до 3 205,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 2 046,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,41%, до 18 458 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,86% — до 2 556,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,36%, до 7 154,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,76%, до 32 752,5 пункта.

Трейдеры больше склонны к уходу от риска, азиатские торги следуют динамике американских фондовых индексов. Рынки Уолл-стрит в среду показали снижение в среднем на 0,2-0,4%.

Также после выхода на текущей неделе негативной статистики по деловой активности в Азии, еврозоне и США инвесторы проявляют обеспокоенность по поводу экономических перспектив.

"Появились новые опасения по поводу ослабления мировой экономики, поскольку данные сектора услуг Китая подчеркивают, насколько слабым стало восстановление после пандемии", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).