Фондовые индексы АТР снизились вслед за американскими по итогам четверга
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением вслед за американским рынком, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,54%, до 3 205,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2 044,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,17%, до 18 504 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,88%, до 2 556,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,24%, до 7 163,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,7%, до 33 773,02 пункта.
Инвесторы в Азии переняли настроения американских трейдеров. Индексы США в среду снизились после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году ввиду высокой инфляции.
Кроме того, ФРС ожидает начала рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года.
"Очень трудно предположить, что ФРС в ближайшее время будет менять курс", — сказала агентству Блумберг соруководитель глобальной макростратегии в Manulife Investment Management Сью Трин (Sue Trinh). По ее словам, предыдущие повороты политики центробанка происходили при базовой инфляции примерно в два раза ниже текущего уровня, что говорит о предстоящем ужесточении.
https://1prime.ru/Index/20230706/841016505.html