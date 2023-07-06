МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением вслед за американским рынком, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР демонстрируют снижение

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,54%, до 3 205,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2 044,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,17%, до 18 504 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,88%, до 2 556,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,24%, до 7 163,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,7%, до 33 773,02 пункта.

Инвесторы в Азии переняли настроения американских трейдеров. Индексы США в среду снизились после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году ввиду высокой инфляции.

Кроме того, ФРС ожидает начала рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года.

"Очень трудно предположить, что ФРС в ближайшее время будет менять курс", — сказала агентству Блумберг соруководитель глобальной макростратегии в Manulife Investment Management Сью Трин (Sue Trinh). По ее словам, предыдущие повороты политики центробанка происходили при базовой инфляции примерно в два раза ниже текущего уровня, что говорит о предстоящем ужесточении.