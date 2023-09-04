МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в понедельник, пока рынки оценивают макростатистику и другие новости из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Франкфуртская фондовая биржа, Германия

Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

По состоянию на 8.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,03%, до 3 165,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,97%, до 1 972,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,52%, до 2 577,74 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 32 877,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7 3122,4 пункта.

Трейдеры в Азии, в частности, оценивают китайскую статистику, опубликованную ранее в пятницу. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Китая, по версии делового издательства Caixin, по итогам августа вырос до 51 пункта с 49,2 пункта. Преодолев отметку в 50, показатель засвидетельствовал позитивную тенденцию в деловой активности.

Также согласно заявлениям местных властей Пекина и Шанхая, в обоих мегаполисах больше не будут считаться покупателями первого жилья те, у кого был ипотечный кредит, даже если он полностью погашен, при условии, что они не имеют в настоящее время собственной недвижимости. Это должно позволить таким покупателям получить право на меньший первоначальный взнос и более низкие ставки ипотечных кредитов.