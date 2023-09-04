МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в понедельник, пока рынки оценивают макростатистику и другие новости из Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

По состоянию на 8.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,03%, до 3 165,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,97%, до 1 972,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,52%, до 2 577,74 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 32 877,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7 3122,4 пункта.

Трейдеры в Азии, в частности, оценивают китайскую статистику, опубликованную ранее в пятницу. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Китая, по версии делового издательства Caixin, по итогам августа вырос до 51 пункта с 49,2 пункта. Преодолев отметку в 50, показатель засвидетельствовал позитивную тенденцию в деловой активности.

Также согласно заявлениям местных властей Пекина и Шанхая, в обоих мегаполисах больше не будут считаться покупателями первого жилья те, у кого был ипотечный кредит, даже если он полностью погашен, при условии, что они не имеют в настоящее время собственной недвижимости. Это должно позволить таким покупателям получить право на меньший первоначальный взнос и более низкие ставки ипотечных кредитов.