МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, следуя динамике из США, и на оптимизме после новостей из КНР, свидетельствуют данные торгов. 

Страны мира. Швейцария

ВВП Швейцарии показал нулевую динамику во втором квартале

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,4%, до 3 177,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,44%, до 1 981,63 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,5%, до 18 852 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,81%, до 2 584,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7 318,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 32 900 пунктов.

В пятницу американские фондовые рынки завершили торги в основном ростом, что поддержало склонность азиатских трейдеров к риску.

Инвесторы также обратили внимание на меры поддержки рынка недвижимости Китая. Так, власти Пекина и Шанхая снизили требования к ипотеке для некоторых покупателей жилья, что позитивно отразилось на ожиданиях рынка недвижимости страны.