МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, следуя динамике из США, и на оптимизме после новостей из КНР, свидетельствуют данные торгов. ВВП Швейцарии показал нулевую динамику во втором квартале

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,4%, до 3 177,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,44%, до 1 981,63 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,5%, до 18 852 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,81%, до 2 584,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7 318,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 32 900 пунктов.

В пятницу американские фондовые рынки завершили торги в основном ростом, что поддержало склонность азиатских трейдеров к риску.

Инвесторы также обратили внимание на меры поддержки рынка недвижимости Китая. Так, власти Пекина и Шанхая снизили требования к ипотеке для некоторых покупателей жилья, что позитивно отразилось на ожиданиях рынка недвижимости страны.