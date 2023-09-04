МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника снижением ввиду отсутствия американских инвесторов на фоне выходного дня в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фондовые индексы Европы растут на склонности инвесторов к риску

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,16%, до 7 452,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 7 279,51 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 15 824,85 пункта.

В понедельник инвесторы с оптимизмом отреагировали на новости о стимулировании рынка недвижимости Китая, однако позднее фондовые индексы Европы растеряли рост и закрылись в минусе. Европейские трейдеры также обратили внимание на немецкую статистику. Объем экспорта из страны в июле снизился на 0,9% в месячном выражении при ожидаемом уменьшении на 1,5%. В годовом выражении показатель вырос на 1,4%, что также оказалось лучше прогнозов.

По словам аналитиков, несмотря на оптимизм инвесторов вокруг новостей из Китая, отсутствие американских трейдеров ввиду выходного в стране стало причиной снижения на европейских торговых площадках.

"Европейские рынки сегодня испытывали трудности в отсутствие американских инвесторов, и в то же время изначальный импульс после новостей о стимулировании экономики Китая… начал исчезать", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).